У всьому Лівані вимкнули світло через борги держави

У Лівані майже повсюдно зникла електроенергія. Це сталося через борг енергетичній компанії Primesouth, повідомляє ЛігаБізнес.

Компанія припинила роботу єдиних у країні електростанцій Дейр-Аммар на півночі країни та Аль-Захрані на півдні ввечері 16 серпня.

Дві ТЕС – єдині джерела електроенергії, яку постачають у Ліван, сумарно вони виробляють 550 МВт.

Електроенергії зараз немає у лікарнях, водопровідних станціях, житлових будинках, державних установах, а також в аеропорту в Бейруті, який поки що працює на власних генераторах.

Енергетична компанія зазначила, що не контролює ситуацію, хоч і намагалася її врегулювати, а оператор ТЕС Primesouth погрожував ще 11 серпня відключити станції, але після отриманих від влади обіцянок розв'язати проблему дав більше часу.