РФ намагається вибити авіабази та злітно-посадкові смуги для Су-24 – FT

Британська газета Financial Times написала, що посилені атаки Росії на цілі в українському тилу, ймовірно, мають насамперед одну мету: позбавити Сили оборони можливості запускати з бомбардувальників Су-24 крилаті ракети середньої дальності Storm Shadow/SCALP-EG. Видання наводить думку, що Україні для успіху потрібні ще німецькі Taurus та американські ATACMS, повідомляє Ліга.net.

У середині серпня була наймасштабніша ракетна атака росіян на заході України: вони цілилися "в авіабази, злітно-посадкові смуги та центр підготовки пілотів", пише FT.

Журналісти з посиланням на співрозмовників повідомили, що Сили оборони та їхні союзники розглядають ці удари як частину спроби зруйнувати українські злітно-посадкові смуги та парк бомбардувальників.

Щоб уникнути враження ракетами та дронами, українські авіатори постійно перебазують критично важливе озброєння та кваліфікований персонал, а льотчики курсують в Україні десятками авіабаз та комерційних аеропортів.

Генерал Фредерік "Бен" Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, вважає, що "просто зараз ми маємо завантажити ATACMS, Taurus, більше Storm Shadows та інші системи великої дальності на транспортні літаки C17, і якнайшвидше доставити їх до України".

На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний контрнаступ" в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотальної замінованості території штурмів, США та Німеччина, як і раніше, відмовляються надавати ЗСУ балістичні ATACMS та крилаті Taurus відповідно. Винищувачі F-16, які посилять ППО/ПРО України та дадуть змогу ефективніше працювати по окупованих територіях, будуть нескоро і не у великій кількості.

За його словами, це потрібно зробити терміново, тому що Росія "відчайдушно" хоче, щоб ЗСУ не отримали додаткові та нові можливості завдавати ударів по їхніх базах у Криму.

На думку Ходжеса, авіаудари Росії по українських авіабазах були спробою запобігти такому поворотному моменту у війні: "Росіяни знають, що вони надзвичайно вразливі. І найгірше, що з ними може статися, — це отримання Україною можливості почати регулярно і точно завдавати ударів по базі Чорноморського флоту в Севастополі, авіабазах та логістичних вузлах".