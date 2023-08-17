Сирський: на Бахмутському напрямку ЗСУ знищили опорний пункт росіян
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські військові - 22-га ОМБр - із САУ 2С-1 "Гвоздика" знищує опорний пункт росіян, повідомляє Укрінформ.
"Бахмутський напрямок. 22-га ОМБр з САУ 2С-1 “Гвоздика” знищує росіян", - написав командувач Сухопутних військ ЗСУ.
За його словами, аеророзвідка виявила опорний пункт загарбників, які намагалися замаскувати свої позиції в лісосмузі. Проте координати вже отримали артилеристи.
"Декілька хвилин і влучними пострілами росіян відправлено на концерт до Кобзона", - додав Сирський.