Бригада "Азов" відновилася і вже виконує бойові завдання, - НГУ

Бригада спеціального призначення "Азов" вже відновила свої сили та виконує бойові завдання у Луганській області. Про це повідомив заступник директора департаменту планування із застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович на брифінгу.

"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилася і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва" , - сказав він.

Уршалович додав, що воїни "Азова" надійно утримують межі і завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці.

Так, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та провідник "Бат-2" окупантів.

При цьому, як зазначив Уршалович, обидві цілі були вражені прямим потраплянням, що вкотре підтверджує високий рівень підготовки особового складу цього підрозділу.

Бійці "Азова"

Після оточення росіян Маріуполя на початку березня 2022 року українські військові перемістилися на територію металургійного заводу "Азовсталь". Там бійці вели оборону до середини травня, перебуваючи під постійними бомбардуваннями та артилерійськими ударами.

У середині травня командири отримали наказ виходити з Азовсталі, щоби зберегти життя українських захисників. Військові та цивільні виходили партіями протягом 5 днів.

22 вересня 2022 року Україна повернула з російського полону 215 військових, з яких 108 – бійці "Азова". Тоді ж за посередництва Туреччини з полону було звільнено і п'ятьох командирів. Їхнє звільнення передбачало, що вони будуть перебувати в Туреччині до кінця війни.

Проте 8 липня з Туреччини до України повернулися командир "Азова" Денис Прокопенко "Редіс", його заступник Святослав Паламар "Калина", в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина", старший офіцер "Азова" Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.