Двадцять найкращих ризикових страховиків

Двадцять найкращих ризикових страховиків

Національний банк визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за I півріччя 2023 року, повідомляє Економічна правда.

Оприлюднені НБУ основні показники діяльності страхових компаній України за перші шість місяців 2023 року.

Так, лідерами страхового ринку України за зібраними чистими страховими преміями у січні-червні 2023 року стали страхові компанії:

  • А RX (1,507 млрд грн),
  • "Уніка" (1,267 млрд грн)
  • СГ "ТАС" (1,261 млрд грн).

Лідерами зі страхових виплат у цьому періоді стали:

  • "УСГ" – 702,5 млн грн,
  • "УНІКА" – 672,7 млн грн,
  • АРКС- 625,7 млн грн.
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