Двадцять найкращих ризикових страховиків

Національний банк визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за I півріччя 2023 року, повідомляє Економічна правда.

Оприлюднені НБУ основні показники діяльності страхових компаній України за перші шість місяців 2023 року.

Так, лідерами страхового ринку України за зібраними чистими страховими преміями у січні-червні 2023 року стали страхові компанії:

А RX (1,507 млрд грн),

"Уніка" (1,267 млрд грн)

СГ "ТАС" (1,261 млрд грн).

Лідерами зі страхових виплат у цьому періоді стали: