Восени Росію відключать від "авіаційного SWIFT" - росЗМІ

Російські та іноземні авіакомпанії, що виконують рейси між РФ та іншими країнами, восени зіткнуться з труднощами через вихід із Росії одного з найбільших IT-провайдерів в авіаційній галузі — швейцарської компанії SITA.﻿ Про це пише російське видання "РБК" з посиланням на три джерела в російських та іноземних авіакомпаніях, повідомляє Укрінформ.

SITA, що, зокрема, займається розробкою систем бронювання, електронних посадкових, багажних систем та різних інших авіаційних IT-послуг, заявила про намір залишити російський ринок ще в травні 2023 року.

Як стверджують джерела, до осені російські компанії відключать від телекомунікаційних каналів SITA, яку називають "авіаційним SWIFT" - найпоширенішим інструментом у світовій цивільній авіації для обміну інформацією, зокрема, між авіакомпаніями та аеропортами.

"Через відключення російські перевізники більше не зможуть передавати через шлюзи SITA дані про рейси, пасажирів і багаж в інформаційні системи міжнародних аеропортів" , - заявив один із співрозмовників видання.

Своєю чергою іноземні перевізники залишаться без каналу для обміну даними з інформаційними системами російських аеропортів. "Проблема є, вона чутлива і, безумовно, вимагає вирішення" , - додало джерело в іноземній авіакомпанії.

У мінтрансі РФ заявили, що знають про проблему, і планують забезпечити обмін інформацією між російською та міжнародними мережами "альтернативними каналами зв'язку".