Облгази Фірташа в управлінні АРМА принесли в бюджет 0 грн – аналітики
За період з 05 липня 2022 року по серпень цього року сума надходжень до держбюджету від управління 26 регіональними операторами газорозподільних систем склала 0,00 гривень за весь період.
Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на відповідь Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) на запит Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань наповнення бюджету, яку очолює Ярослав Железняк.
За весь період досягнутими результатами Управителя від управління є:
- сума отриманого доходу – 0,00 грн;
- сума здійснених необхідних витрат – 0,00 грн;
- сума надходжень до Державного бюджету України – 0,00 грн.
Управителем арештованими корпоративними правами 26 регіональних операторів газорозподільних систем, які повʼязують з Дмитром Фірташем, було визначено Державне акціонерне товариство (АТ) "Чорноморнафтогаз" окремим розпорядженням Кабміну. На початку липня 2022 року АРМА уклало договір управління активами з АТ "Чорноморнафтогаз", відповідно до якого останньому було передано основні корпоративні права по 26 облгазах, а 3 квітня 2023 року — корпоративні права міноритарних власників та повторно арештовані корпоративні права АТ "Тернопільгаз", АТ "Коростишівгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Мелітопольгаз".
В Агентстві уточнили, що відповідно до умов договору управління, розмір доходів визначається з нарахованих та сплачених на користь управителя платежів дивідендів за активами (15% з отриманих дивідендів, за вирахуванням сум відповідних податків і зборів на рахунок управителя, залишок – на рахунок казначейства).
Щоправда, також в АРМА зазначили, що загальних зборів акціонерів щодо виплати дивідендів станом на початок серпня не проводилось.
"Аналітики Trap Aggressor наголошують, що відсутність публічного доступу до реєстру арештованих активів АРМА фактично унеможливлює будь-який незалежний контроль над результатами управління. Тому наразі не має змоги достеменно визначити ефективність Агентства", – йдеться в повідомленні.