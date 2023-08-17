Облгази Фірташа в управлінні АРМА принесли в бюджет 0 грн – аналітики

За період з 05 липня 2022 року по серпень цього року сума надходжень до держбюджету від управління 26 регіональними операторами газорозподільних систем склала 0,00 гривень за весь період.

Про це повідомляє﻿﻿ проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на відповідь Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) на запит Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань наповнення бюджету, яку очолює Ярослав Железняк.

За весь період досягнутими результатами Управителя від управління є:

сума отриманого доходу – 0,00 грн; сума здійснених необхідних витрат – 0,00 грн; сума надходжень до Державного бюджету України – 0,00 грн.

Управителем арештованими корпоративними правами 26 регіональних операторів газорозподільних систем, які повʼязують з Дмитром Фірташем, було визначено Державне акціонерне товариство (АТ) "Чорноморнафтогаз" окремим розпорядженням Кабміну. На початку липня 2022 року АРМА уклало договір управління активами з АТ "Чорноморнафтогаз", відповідно до якого останньому було передано основні корпоративні права по 26 облгазах, а 3 квітня 2023 року — корпоративні права міноритарних власників та повторно арештовані корпоративні права АТ "Тернопільгаз", АТ "Коростишівгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Мелітопольгаз".

В Агентстві уточнили, що відповідно до умов договору управління, розмір доходів визначається з нарахованих та сплачених на користь управителя платежів дивідендів за активами (15% з отриманих дивідендів, за вирахуванням сум відповідних податків і зборів на рахунок управителя, залишок – на рахунок казначейства).

Щоправда, також в АРМА зазначили, що загальних зборів акціонерів щодо виплати дивідендів станом на початок серпня не проводилось.