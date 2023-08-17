Кулеба: Українські пілоти повернуться з тренувань разом з F-16
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що Україна отримає американські винищувачі F-16 відразу після завершення тренувань українських пілотів. Про це вінсказав у ефірі програми "Сніданок з 1+1" у відповідь на запитання, коли Україна отримає F-16, повідомляє Укрінформ.
"Щойно завершаться тренування. Я думаю, що з тренувань українські пілоти повернуться, і літаки разом з ними теж. Може, не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес", - сказав Кулеба.
Він додав, що цього тижня у президента щодня відбувались наради і розмови про пришвидшення процесу надання Україні винищувачів F-16.
"Скажу дипломатично: я думаю, що незабаром будуть гарні новини", - зазначив очільник МЗС.
За його словами, на даному етапі питання надання Україні F-16 вже не політичне, а технічне.
"Це питання тренінгів пілотів, тренінгів інженерів, підготовки інфраструктури і, власне, технічної передачі (літаків)", - пояснив міністр.
Глава української дипломатії також зауважив, що американські винищувачі F-16, яких так очікує Україна, є символом будь-якого іноземного літака.
"Але зрештою перемогти на полі бою має отой піхотинець, який має проповзти, взяти окоп, утримати висоту і траншею. А наша задача в тому, щоб у нього було все для досягнення цієї мети, щоб ми максимально спростили йому завдання. І ми над цим щодня працюємо", - запевнив міністр.