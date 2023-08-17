Кулеба: Українські пілоти повернуться з тренувань разом з F-16

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що Україна отримає американські винищувачі F-16 відразу після завершення тренувань українських пілотів. Про це вінсказав у ефірі програми "Сніданок з 1+1" у відповідь на запитання, коли Україна отримає F-16, повідомляє Укрінформ.

"Щойно завершаться тренування. Я думаю, що з тренувань українські пілоти повернуться, і літаки разом з ними теж. Може, не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес" , - сказав Кулеба.

Він додав, що цього тижня у президента щодня відбувались наради і розмови про пришвидшення процесу надання Україні винищувачів F-16.

"Скажу дипломатично: я думаю, що незабаром будуть гарні новини" , - зазначив очільник МЗС.

За його словами, на даному етапі питання надання Україні F-16 вже не політичне, а технічне.

"Це питання тренінгів пілотів, тренінгів інженерів, підготовки інфраструктури і, власне, технічної передачі (літаків)" , - пояснив міністр.

Глава української дипломатії також зауважив, що американські винищувачі F-16, яких так очікує Україна, є символом будь-якого іноземного літака.