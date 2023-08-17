Через пожежу вимикалася лінія електропередач із Румунією – Міненерго

Через пожежу вимикалася лінія електропередач із Румунією – Міненерго
Фото: Курс України

16 серпня у Закарпатській області тимчасово вимикалися повітряні міждержавні лінії електропередачі "Україна-Румінія" та "Україна-Угорщина".﻿ Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики, повідомляє Економічна правда.

Причиною аварії на спільній з Румунією лінією стала пожежа.

"Через пожежу в полі тимчасово вимикалася транскордонна повітряна лінія 400 кВ НЕК "Укренерго" Україна – Румунія. Після огляду сліди пожежі виявлено поблизу Мукачева, наслідки усунено", – йдеться у повідомленні.

Водночас, чому вимикалася повітряна лінія 400 кВ Україна – Угорщина, наразі невідомо.

Нагадаємо, 16 серпня в Україні зафіксували﻿ новий літній рекорд споживання електроенергії.﻿﻿ Для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі довелося запрошувати аварійну допомогу з Румунії.

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