Через пожежу вимикалася лінія електропередач із Румунією – Міненерго
16 серпня у Закарпатській області тимчасово вимикалися повітряні міждержавні лінії електропередачі "Україна-Румінія" та "Україна-Угорщина". Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики, повідомляє Економічна правда.
Причиною аварії на спільній з Румунією лінією стала пожежа.
"Через пожежу в полі тимчасово вимикалася транскордонна повітряна лінія 400 кВ НЕК "Укренерго" Україна – Румунія. Після огляду сліди пожежі виявлено поблизу Мукачева, наслідки усунено", – йдеться у повідомленні.
Водночас, чому вимикалася повітряна лінія 400 кВ Україна – Угорщина, наразі невідомо.
Нагадаємо, 16 серпня в Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії. Для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі довелося запрошувати аварійну допомогу з Румунії.