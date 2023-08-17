Німеччина передала Україні ППО ближнього радіуса дії та радари

Німецький уряд розкрив публічну частину нового пакету військової допомоги Силам оборони, який на момент публікації вже передано Україні. Там дві пускові установки для посилення протиповітряної оборони, компактні переносні радари та техніка для потреб логістики, повідомляє Ліга.net.

У новому пакеті допомоги від 17 серпня 2023 року:

дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T SLS;

4539 димових боєприпасів (раніше 12 461);

10 переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби (раніше 8);

4 сідельні тягачі 8x8 HX81 та 5 напівпричепів до них (раніше 38 та 33 відповідно);

8 навантажувачів на 15 тонн (раніше 26).

Ground Observer 12 розроблений компанією Thales як легкий компактний радар великої та середньої дальності для наземного спостереження із високою швидкістю сканування. Імпульсно-доплерівська РЛС Ku-діапазону 12 підходить для широкого спектра застосувань, включно зі спостереженням за полем бою, кордоном, узбережжям та різними об'єктами. Може використовуватися для коригування вогню із закритих позицій.

У розділі "Що готується до передання/у процесі передання" цього разу немає нових позицій: вони або непублічні, або поки що не передані для публікації.