Кулеба: Працюємо з G20, щоб голос України почули

Офіційний Київ працює з країнами "Великої двадцятки", щоб голос України був почутий на 18-му саміті глав держав та урядів G20 у Нью-Делі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Укрінформ.

Коментуючи участь Росії у саміті G20, глава української дипломатії зауважив, що, "на жаль, Росія входить до цього формату", окрім того, Індія і Росія доволі тісно співпрацюють.

Очільник МЗС також висловив сумнів у тому, що Володимир Путін поїде на саміт у Нью-Делі, а наші партнери, за його словами, вже відпрацювали техніку під назвою "ігноруй Лаврова".

Кулеба також зазначив, що Україна не намагатиметься потрапити на саміт G20.

"Навіщо виламувати двері? З Індією є діалог, є рівень комунікації, знову ж таки у зустрічі в Саудівській Аравії представники Індії брали участь, як і представник Китаю… Ми працюємо над певним форматом взаємодії з G20, щоб голос України там був почутий" , - сказав глава української дипломатії.

Він також висловив упевненість, що наші партнери не вестимуть на саміті перемовин щодо України без координації з українською стороною "кожної позиції, кожного елементу".

Як повідомлялося, 18-й саміт глав держав та урядів G20 відбудеться у Нью-Делі. Про рішення не запрошувати Україну на саміт на початку червня заявляв і очільник МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар. Тоді дипломат пояснював це тим, що на форумі мають бути присутні лише країни-учасниці об'єднання, Україна ж не входить до G20. Згідно з опублікованим на сайті саміту переліком, серед учасників є Росія.