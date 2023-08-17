На Одещині правоохоронці двічі переїхало бабусю і втекли з місця ДТП

У місті Білгород-Дністровськ Одеської області поліцейський з дружиною двічі наїхали на літню жінку автівкою, викликали швидку і втекли з місця ДТП. Постраждала померла в лікарні.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленнях Нацполіції області та Державного бюро розслідувань, повідомляє Українська правда.

Поліція повідомляє, що вранці 16 серпня правоохоронець, виїжджаючи з двору на своїй автівці заднім ходом, скоїв наїзд на жінку літнього віку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції.

Після наїзду подружжя перемістили потерпілу на лаву під під'їздом, після чого викликали швидку допомогу. Не дочекавшись медиків, водій залишив місце аварії, а пізніше місце події покинула і дружина.

81-річну потерпілу доправили до лікарні, де від отриманих травм вона померла

Обох поліцейських відсторонили від виконання обов'язків. Водія затримали в порядку, його буде поміщено до ізолятора.

Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру у порушенні правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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