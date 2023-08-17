Нацгвардія: Росіяни штурмують Урожайне, але не мають успіху

Нацгвардія: Росіяни штурмують Урожайне, але не мають успіху
Фото: wikimedia.org

Російські війська намагаються штурмувати визволене Урожайне Донецької області, втім підрозділи Національної гвардії відбивають контратаки противника.﻿﻿ Про це заявив в.о. директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії Микола Уршалович, повідомляє Українська правда.

"Підрозділи Національної гвардії забезпечили підтримку Сил Оборони в результаті штурмові групи Збройних Сил звільнили Урожайне Донецької області.
Підрозділи Національної гвардії провели зачистку і розмінування звільненого населеного пункту. Наразі закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмових груп противника, які намагаються повернути втрачене положення", – сказав він.

Вранці 17 серпня Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив﻿, що українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні Урожайного в Донецькій області.

Нагадаємо, у середу 16 серпня Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили﻿ Урожайне, що в Донецькій області.

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