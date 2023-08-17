Нацгвардія: Росіяни штурмують Урожайне, але не мають успіху
Російські війська намагаються штурмувати визволене Урожайне Донецької області, втім підрозділи Національної гвардії відбивають контратаки противника. Про це заявив в.о. директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії Микола Уршалович, повідомляє Українська правда.
"Підрозділи Національної гвардії забезпечили підтримку Сил Оборони в результаті штурмові групи Збройних Сил звільнили Урожайне Донецької області.
Підрозділи Національної гвардії провели зачистку і розмінування звільненого населеного пункту. Наразі закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмових груп противника, які намагаються повернути втрачене положення", – сказав він.
Вранці 17 серпня Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні Урожайного в Донецькій області.
Нагадаємо, у середу 16 серпня Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили Урожайне, що в Донецькій області.