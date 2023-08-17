У Кабміні вважають, що переговори про членство в ЄС почнуться без виконання всіх вимог

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС" у Києві.

За словами віцепрем’єрки, йдеться про фундаментальні реформи і ці зміни впроваджуватимуться роками.

"Але в жовтні ми точно забезпечимо виконання усіх інституційних кроків" , – додала вона.

Стефанішина зазначила, що під час виконання деяких реформ, зокрема, антикорупційної, "у нас виникають нові задачі, наприклад – повноцінне виконання антикорупційної програми".

"Наше завдання – щоби ці нові завдання не ставали умовою (для початку переговорів – ред.)" , – сказала вона.

Урядовиця переконана, що Україна виконає умову про відновлення публічного електронного декларування.

Віцепрем’єрка зауважила, що політичне рішення про початок переговорів про членство України в ЄС буде ухвалене. Вона вважає грудень "останньою нагодою для ухвалення політичного рішення про початок переговорів".

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.