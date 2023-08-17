Герус: Підвищення тарифів на електроенергію мети не досягло

Підвищення тарифів на електроенергію для населення та прайс-кепів на ринку електроенергії не досягло мети – тобто, не вплинуло на покращення ліквідності ринку, для чого й ухвалювалися ці рішення. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус під час Business Breakfast від Forbes Ukraine, повідомляє Економічна правда.

"Рішення щодо тарифів та прайс-кепів були для того, щоб наповнити ринок ліквідністю, щоб рівень боргів зменшився. Як результат, минуло майже 2 місяці, а покращення рівня платежів, на жаль, не спостерігається і це дуже погано, бо тоді виникає питання - заради чого все це робилося" , - сказав Герус під час Business Breakfast від Forbes Ukraine у середу.

Однією з причин він назвав нездатність водоканалів, у собівартості виробництва яких електрика становить 30-40%, оплачувати спожитий ресурс, а причиною цього є недостатні тарифи на їхні послуги.

"Зараз водоканали справді погіршили свої платежі за електроенергію, але залишити міста без води теж не можна. У результаті почали збільшуватися борги контрагентів перед "Укренерго", а компанія, зі свого боку, почала нарощувати свої борги перед генерацією на ринку, що балансує" , - описав ситуацію голова енергокомітету.

Ще однією причиною заборгованості на ринку е/е він назвав недостатній рівень платежів з боку НАЕК "Енергоатом" у рамках спецзобов'язань із забезпечення електроенергією населення (ПЗГ).

"На нього покладено ПСО по населенню. Десь він має дати електроенергію, десь компенсувати різницю в тарифах та ринковій ціні е/е грошима. Якщо "Енергоатом" починає платити краще, тоді борги на ринку зменшуватимуться. Поки він краще платитиме не став" , - зазначив Герус.

Раніше НКРЕКУ довелося скасувати рішення від 29 червня 2023 року про коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Згідно з рішенням регулятора, тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.

Президент України Володимир Зеленський назвав його "ганебним та непрофесійним", прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики Герману Галущенку провести додаткові консультації з НКРЕКУ щодо можливості перегляду рішення про підвищення тарифів на воду, назвавши його неприйнятним і не погодженим з урядом, який йде врозріз із його політикою.

Перед цим з 1 червня було встановлено новий тариф на е/е для населення – до 2,64 грн/кВт-год замість 1,44 грн/кВт-год при місячному споживанні 250 кВт-год та 1,68 грн/кВт-ч за споживання понад цей показник.

А з 1 липня було підвищено прайс-кепи на ринку електроенергії на 40-80% залежно від години постачання. Ціна на ринку "на добу вперед" зросла майже на чверть у липні та продовжила зростання у серпні - порівняно з першою декадою липня на 22%.