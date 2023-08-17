Україна тільки почала знаходити ефективність у контрнаступі - ЗМІ

Україна зазнала різних підходів у контрнаступі, який вона розпочала 4 червня, але вона тільки зараз починає розуміти, що справді працює. Про це виданню The Economist повідомив експерт із питань України Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе, повідомляє Дзеркало тижня.

«В останні два тижні ми бачили, що ситуація поступово змінюється на користь України» , - сказав Ланґе.

Супутникові знімки та (переважно російські) військові блогери говорять про повільний прогрес. Сер Лоуренс Фрідман, британський військовий стратег, погоджується: «Українці щось роблять та розтягують сили росіян».

За словами Бена Баррі, експерта з сухопутних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень, успішна стратегія полягає у поєднанні «битви в глибині та ближньому бою». Україна використовує дедалі якіснішу перевагу у високоточних артилерійських снарядах для знищення російських батарей.

Дальнобійні засоби, такі як системи HIMARS та ракети Storm Shadow, вражають логістичні вузли та командні центри. Модернізовані ракети С-200, які зазвичай використовуються для протиповітряної оборони, були застосовані 12 серпня для атаки на Керченський міст, що з'єднує окупований Крим з Росією.

Ланге вказує на частковий успіх України в районі села Урожайне в Донецькій області, де за допомогою нещодавно придбаних касетних боєприпасів основний російський маршрут відступу було перетворено на смертельно небезпечний зашморг. Командир російського батальйону в Урожайному Олександр Ходаковський поскаржився цього тижня в Telegram, що він не отримує підкріплення з резервів, щоб зупинити катастрофу, що наростає.

"Це свідчить про те, що російські війська в деяких районах зараз надто розбиті, щоб забезпечити підкріплення" , - пише The Economist.

Коли російські війська відповідають контратакам, каже Лоуренс, вони часто виснажуються. Російський наступ під Куп'янськом, у якому основний удар посідає солдатів, завербованих у в'язницях, поки що залишається винятком. Сили України, схоже, тримають позиції. Але російські бомбардування спричинили значні руйнування і призвели до евакуації цивільного населення 10 серпня.

Тим часом на двох південних напрямках, у напрямку Мелітополя та Бердянська, продовжується поступовий прогрес. Великим викликом залишається прорив через райони, які стали одними із найзамінованіших в історії війни. На цьому тижні Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що на деяких ділянках фронту на квадратний метр припадає 5 хв. Це головна причина, за словами Ланґе, чому Україна змушена була сконцентруватися на вузькому фронті: вона не має достатньої кількості саперів чи машин для розмінування, щоб атакувати кілька точок уздовж лінії фронту.

За даними британської газети The Guardian, 200 українських інженерних бригад на початку контрнаступу мали по 30 військовослужбовців кожна. Але сапери, які демонтують міни вручну, часто зазнають поранень або гинуть. В одному з нещодавно звільнених сіл в інженерній бригаді залишилося лише 5 саперів.

Рєзніков просить союзників надати техніку для розмінування та провести навчання, але жодна армія не стикалася з таким викликом з часів Другої світової війни. Запаси потрібного обладнання та наявний досвід мізерні. Сили НАТО стали експертами у боротьбі із саморобними бомбами в Афганістані. Але масштаби в Україні, за словами Баррі, нагадують більшу битву за Ель-Аламейн 80 років тому, коли німецький генерал Ервін Роммель встановив мільйон хв. Британцям знадобилося десять днів, щоб прорватися навіть із величезною перевагою в артилерії, контролем над небом та великою кількістю танків для розмінування. І Україна всього цього не має.

Українські удари з великої відстані ще можуть прокласти шлях до серйозного прориву. Німеччина може незабаром надати допомогу у вигляді близько 400 крилатих ракет Taurus, які загрожуватимуть більшій частині окупованого Росією Криму.

Ланґе каже, що російські активи, такі як самохідні гаубиці та ударні вертольоти Ка-52, винищуються крок за кроком. На початку війни Росія мала близько 100 Ка-52, але зараз у неї, ймовірно, залишається лише 25. Схоже, що Росія робить ставку на утримання першої лінії оборони. Якщо друга і третя виявляться крихкими, як підозрюють деякі експерти, прорив може бути вирішальним.