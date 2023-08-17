Навіщо Prozorro знову знадобилися "білі хакери"

З 16 серпня 2023 року знову працює програма Prozorro Bug Bounty: фахівців із кібербезпеки запрошують шукати вразливості у цій системі за винагороду, повідомляє Економічна правда.

Prozorro Bug Bounty організована державним підприємством "Прозорро" та електронними майданчиками E-Tender, SmartTender та Zakúpki.Prom. Вперше пілотну програму пошуку вразливостей на рівні центральної бази даних Prozorro провели ще в 2019 році. Під час повномасштабного вторгнення програму призупинили і наразі відновлюють.

Вона діє постійно. Координатором програми є компанія Cyber Unit Technologies. У рамках Prozorro Bug Bounty вони відповідатимуть за валідацію вразливостей, знайдених етичними хакерами.

Пошук уразливостей у системі відбувається у тестовому середовищі – копії центральної бази даних, порталу, інших компонентів Prozorro, а також електронних майданчиків.

Учасники мають необхідні доступи, інструменти та необмежену кількість часу для пошуків вразливостей у Prozorro. Відповідно до знайдених уразливостей багхантер отримує грошову винагороду та потрапляє до рейтингу учасників на порталі публічних закупівель.

Винагороду виплачують відповідно до рівня знайденої вразливості. Їх оцінюють за категоріями: від Р1, P2 та нижче. Вразливості категорій Р4 не винагороджуються, але за ними нараховуються бали.

Наприклад, уразливості категорії P1 - це File Inclusion, RCE, SQL Injection, XXE, Authentication Bypass, Critically Sensitive Data, Command Injection, Hardcoded Password. За них пропонують винагороду у 28 тис. грн.

За вразливість категорії P2 (XSS (P2 specific), SSRF, CSRF (Application-Wide), Application-Level DOS (NOT DDOS), Hardcoded Password, Weak Password Reset Implementation) - 14 тис грн.