Україна наполягає на скасування обмежень агроімпорту до ЄС – віцепрем'єрка

Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею. Про це заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Європейська правда.

Стефанішина сказала, що Україна наполягає на скасуванні обмежень для експорту, і це є також позицією Брюсселя.

"Ми знаємо, що Єврокомісія не має наміру продовжувати обмеження після того, як їхня дія спливе 15 вересня. Так, є наміри одностороннього запровадження обмежень з боку кількох країн, але це буде порушенням базових правил Європейського Союзу. І ми сподіваємося, що якийсь шлях буде знайдений" , – зазначила віцепрем’єрка.

Вона дала зрозуміти, що з цього питання необхідні подальші переговори між державами-членами і Єврокомісією.

Також Стефанішина наголосила, що ЄС має інструменти для допомоги Польщі та іншим державам.