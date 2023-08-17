Чому продовжує руйнуватися мережа магазинів "Ельдорадо"

Одна з найбільших українських мереж магазинів електроніки "Ельдорадо" закрила кілька десятків магазинів із початку повномасштабного вторгнення. Про це з посиланням на ain.ua, повідомляє Економічна правда.

Станом на грудень 2021 року компанія мала 129 магазинів.

Проте з повномасштабного вторгнення ситуація різко змінилася. До кінця 2022 року кількість магазинів скоротилася на чотири десятки. Частина була зруйнована росіянами. Протягом року "Ельдорадо" навіть намагалася відкривати/відновлювати нові точки, але йдеться про одиниці.

Закриття магазинів продовжується весь 2023 рік. І станом на середину серпня їхня кількість склала 69.

Лише з початку літа компанія закрила майже 17 магазинів у таких містах: Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, Кропивницький, Київ, Вишгород, Подільськ, Полтава, Рівне, Херсон, Хмельницький.

З початку серпня магазини закрилися у: Кропивницькому (другий магазин), Дніпрі, Кам'янському, Борисполі, Львові, Одесі (два магазини), Чернігові.

Також ain.ua повідомило, що ІТ-команди "Ельдорадо" – скоротили. Але у компанії пояснили, що айтішників не звільняли, а відправили на простий і згодом повернуть до роботи.

З посиланням на джерела ain.ua повідомляє, що "компанія не спромоглася/не захотіла акумулювати кошти для того, щоб розрахуватися з постачальниками за попередньо закуплений товар. Відповідно - товару не вистачає, щоб заповнювати магазини і тому їх закривають".

"Маркетинг також скоротили, тому що в ньому немає необхідності - все одно нічого продавати" , - зазначив співрозмовник ain.ua.

Один з учасників ринку стверджує, що "Ельдорадо" традиційно мала одну з найнижчих ефективностей на ринку в порівнянні з іншими гравцями. Після початку повномасштабного вторгнення, коли продаж впав на третину, економіка мережі перестала сходитися і компанія стала збитковою.

Також у "Ельдорадо" нібито є великі кредити перед державними банками. Хоча представники "Ощадбанку" не розкривають, на яких умовах реструктуризовано кредити та чи виплачуються вони взагалі (це зроблено для того, щоб приховати негативні показники державного банку). Йдеться про більш ніж $100 млн боргів тільки щодо "Ельдорадо".

"Зрештою, у кінцевого бенефіціара "Ельдорадо" Віктора Поліщука вистачає проблем і з іншими його активами, що також впливає на бізнес. Поліщук тим самим державним банкам повинен повертати кошти і за столичний ТЦ "Гулівер"" , - пише ain.ua .

Нагадуємо, навесні 2021 року журнал Forbes опублікував рейтинг 25 найбільших рантьє України. Його очолив один із найменш публічних бізнесменів країни Віктор Поліщук, більш відомий як колишній власник збанкрутілого банку "Михайлівський".

У Нацбанку вважають, що власники "Михайлівського" встигли завдати державі збитків на понад 23 млрд грн.

Проте держава не тільки не змогла повернути ці кошти, а й не змогла притягнути винних у масштабні економічні злочини до відповідальності.