У російських Ка-52 є компоненти з країн Європи та Азії – ОП

Українські фахівці знайшли в збитих російських гелікоптерах Ка-52 компоненти з європейських та азійських країн. Без цих комплектуючих вертольоти не змогли б літати.

Про це повідомив﻿ голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Два збитих сьогодні російських гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів. Військові постійно говорять, що росіяни активно використовують їх на фронті, щоб мати перевагу в повітрі і наносити удари по позиціям Сил оборони", – зазначає Єрмак.

Зокрема, у гелікоптерах знайшли іноземні чіпи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флеш-пам’ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори та мікросхеми. За словами Єрмака, без цих скалдових робота літаків була б неможливою, оскільки Росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти.

"Ми вивчаємо шляхи, завдяки яким Росія отримує ці компоненти в обхід санкцій. Працюємо з урядами країн та компаніями-виробниками, щоб обмежити російський ВПК", – додає керівник ОП.

Він відзначив, що Україна вже надавала цю інформацію партнерам і вона була частково відображена у запроваджених санкціях. Водночас Москва все ще обходить обмеження, тому ОП скоро опублікує документ з новими пропозиціями щодо обмежень проти РФ.