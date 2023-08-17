Депутати не погоджуються з однією з вимог ЄС для вступу – Корнієнко

Серед умов, які має виконати Україна для початку переговорів про вступ до ЄС, є такі, що зустріли спротив у Верховній Раді. Про це сказав віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє Європейська правда.

"Безумовно, далеко не всі реформи, яких вимагає від нас ЄС, будуть зустрічати повну підтримку у Верховній Раді. Хоча не думаю, що з якогось питання буде повний спротив, втім, будуть такі, де буде непроста дискусія" , – заявив він.

Як приклад він згадав питання зняття заборони на експорт необробленої деревини.

За словами віцеспікера, непроста дискусія у Раді зараз відбувається навколо одного законопроєкту, що входить у пакет "домашньої роботи", яку Київ має виконати до кінця року.

Втім, Корнієнко не став уточнювати, про який саме законопроєкт йдеться.