У Раді пропонують брати гроші з держкомпаній за оренду землі

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити проект закону про збільшення доходів місцевих бюджетів за рахунок орендної плати за земельні ділянки. Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук, повідомляє Економічна правда.

Метою законопроекту є встановлення правил оподаткування земельних ділянок, переданих в оренду господарським товариствам, утвореним шляхом перетворення держпідприємства в порядку переоформлення права постійного користування.

Нардепи пропонують встановити розмір орендної плати для с/г угідь земельних ділянок сільгосппризначення, нормативну грошову оцінку яких проведено, переданих в оренду АТ, ТОВ, 100% акцій у статутному капіталі яких належать державі, утвореній внаслідок перетворення державних підприємств, у постійному користуванні яких перебували земельні ділянки с/г призначення державної власності не менше 100 гектарів - у розмірі 12% їх нормативної грошової оцінки.

У той же час для с/г угідь земельних ділянок сільгосппризначення, нормативну грошову оцінку яких не проведено, переданих в оренду АТ, ТОВ, 100% акцій у статутному капіталі яких належать державі, утвореній внаслідок перетворення державних підприємств, у постійному користуванні яких знаходилися земельні ділянки с/г призначення державної власності не менше 100 гектарів орендної плати пропонується у розмірі 12% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АРК або області.