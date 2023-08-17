Куліба: Мета України — кордони 1991. І байдуже, скільки часу це займе

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що завдання ЗСУ – звільнити всі окуповані території нашої країни, і захисники це зроблять, скільки часу це не зайняло б, повідомляє Дзеркало тижня.

"Наша мета - перемога, перемога у вигляді звільнення наших територій у межах кордонів 1991 року. І нам байдуже, скільки часу це займе ", - заявив він під час інтерв'ю AFP. - Поки український народ поділяє цю мету, український уряд рухатиметься пліч-о-пліч зі своїм народом".

Він зазначив, що ЗСУ у червні розпочали контрнаступ. Але бої, що тривають зараз, дуже важкі, оскільки захисникам потрібно проривати добре побудовані російські укріплення.