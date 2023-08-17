Країни Західної Африки готують війська для вторгнення до Нігеру

Економічна спільнота країн Західної Африки (ECOWAS) розпочала активацію сил швидкого реагування з метою відновлення конституційного порядку в Нігері. Про це повідомив у середу телеканал Al Hadath.

В ECOWAS поінформували, що 17—18 серпня в Аккрі відбудеться позачергова зустріч Комітету начальників генеральних штабів держав — членів спільноти для остаточного узгодження плану розгортання сил швидкого реагування в Нігері.

Нагадаємо, в Нігері наприкінці липня стався військовий заколот, в результаті якого президента Мохамеда Базума було відсторонено від влади.