Каспаров назвав кількість росіян, які виступають проти війни

Кількість росіян, які виступають проти ведення загарбницької війни з Україною, не перебільшує 15%. Про це російський опозиціонер Гарі Каспаров розповів в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, зараз критика війни в РФ, навіть ліберальна, в цілому не проти війни. Переважна частина українського суспільства не готова засуджувати загарбницьку війну з моральної позиції.

"Ми розуміємо, що у найкращому разі кількість людей у Росії, яка виступала проти війни з моральних позицій - це, я думаю, 10-15% - це стеля. Це 15-20 мільйонів людей. Це те, що вдалося Путіну за багато років " , - сказав Каспаров.

За його словами, йдеться не так про ідеологічну роботу, як про промивання мізків і повну індиферентність до будь-яких моральних цінностей.

"Але, знову ж таки, Гітлер мав ідею, а тут - "що сьогодні робить партія, то і треба робити". Це навіть ближче до Радянського союзу" , - додав він.

При цьому Каспаров наголосив на позиції російських лібералів та опозиціонерів, які говорять про те, що російський патріот має виступати проти війни. Але після цього йдуть пункти: "бо вона йде погано, бо український дрон атакує Москву, бо НАТО наблизилося до кордону".

"Дуже цікаво та показово, що моральної складової там взагалі немає. І ось це якраз, мені здається, дуже ріднить гітлерівську Німеччину з путінською Росією - відсутністю реального морального стрижня всередині суспільства" , - сказав він.

Опозиціонер зазначив, що є багато людей, які виступають проти війни, але це є явною меншістю. Він нагадав, що навіть багато опозиціонерів у РФ цілком прийняли анексію Криму.

Відсутність протестів у Росії

За його словами, у перші дні повномасштабної війни у РФ проходили демонстрації. На них вийшло близько 200-250 тисяч та приблизно 20 тисяч було заарештовано, якась кількість людей отримала терміни та село у в'язницю.

"Ясно, що виходили ті, хто сміливіший. Це в принципі не більше одного відсотка. Якраз виходить та сама цифра - 20 мільйонів, які співчували" , - сказав він.

При цьому Каспаров заявив, що багато хто вважав, що будь-яка мобілізація призведе до протестів. Але це виявилося не так. Він додав, що в Росії немає громадянського суспільства, є окремі сміливі люди, які виходять на одиночні пікети та сідають до в'язниці. За словами опозиціонера, "їх одиниці, десятки, можливо, сотні. Ми розуміємо, що це крапля в морі".

Він зазначив, що росіяни дедалі більше звикають до війни. Тобто режим не має внутрішніх проблем на сьогоднішній день, на які всі сподівалися. За його словами, це свідчить, що вся 20-річна активність ліберальних правозахисних структур була фікцією. Режим використав їх для того, щоб готуватися до агресивної війни.

Каспаров вважає, що Захід не чув його попередження багато років, оскільки він був у меншості.

"Останній політик у Росії, який виступав проти війни, проти російського імперіалізму – це Борис Нємцов. Його вбили у 2015 році. Тобто влада точно знала, хто їй заважає. Усі інші приймали імперіалістичну політику Путіна як даність. Але при цьому розповідали на Заході. про те, що Росія рухається у бік еволюції, у бік демократії - улюбленим терміном була "гібридна демократія в Росії" , - сказав він.

При цьому опозиціонера не хотіли слухати, як він виїхав з Росії ще в 2013 році. Вони зазначали, що люди, які залишилися в країні та продовжували "боротися з Путіним", говорять про те, що все по-іншому. Він вважає, що саме це призвело до того, що Путін зумів нейтралізувати будь-які тенденції на Заході, які б могли допомогти Україні підготуватися до вторгнення.

"На жаль, жодного іншого варіанту для прочищення мізків російського суспільства, крім підняття українського прапора в Севастополі, не існує. Якщо Росія має шанс на майбутнє, він пов'язаний зі знищенням імперської ідеї в головах. А в головах її можна знищити тільки сильнодіючими засобами " , - додав він.

Додамо, що за даними соцопитування, проведеного наприкінці липня, 75% росіян підтримували війну проти України.