Столтенберг відреагував на слова урядовця НАТО щодо територій України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на слова керівника його апарату Стіана Єнссена, який раніше допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території, повідомляє Європейська правда.
Про це говорить заява Столтенберга, яку цитує агентство Reuters.
Виступаючи на конференції в норвезькому місті Арендал, генсек НАТО заявив, що Україна має сама вирішувати, коли настануть умови для приєднання до будь-яких переговорів після російського вторгнення.
"Українці, і тільки українці, можуть вирішувати, коли існують умови для переговорів, і хто може вирішувати за столом переговорів, яке рішення є прийнятним", – сказав Столтенберг.
Він підкреслив незмінність позиції Альянсу після коментарів Єнссена, який допустив членство України в Альянсі в обмін на територіальні поступки на користь Росії, але наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ.
"Його (Єнссена) меседж, і який є моїм головним меседжем, і який є головним меседжем НАТО, полягає, по-перше, в тому, що політика НАТО є незмінною – ми підтримуємо Україну", – сказав Столтенберг.
Нагадаємо, 15 серпня керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території,
Згодом він назвав "помилкою" свої слова про можливий сценарій членства України в Альянсі в обмін на територіальні поступки Росії, сказані напередодні.