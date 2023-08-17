Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів
Президент Володимир Зеленський підписав указ із рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє сайт Офісу президента.
11 серпня президент на засіданні РНБО вирішив звільнити всіх обласних військкомів і заявив, що керувати системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада.
За його словами, воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути на передовій через поранення, можуть працювати у системі комплектування.
Реалізувати це рішення мав Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ – заявляв Зеленський.
Передісторія:
- 14 серпня Зеленський у зверненні сказав, що дуже багато проблем виникає через неякісну роботу військово-лікарських комісій, тому анонсував відповідне рішення.
- Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя 135 військкомів з 1795 по всій Україні. Згідно з ним, більшість є доброчесними.
- Суд арештував колишнього одеського військкома Борисова із заставою у 150 млн. Він, за даними НАЗК, незаконно збагатився на 188 млн.