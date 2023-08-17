Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів

Президент Володимир Зеленський підписав указ із рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє сайт Офісу президента.

11 серпня президент на засіданні РНБО вирішив звільнити всіх обласних військкомів і заявив, що керувати системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада.

За його словами, воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути на передовій через поранення, можуть працювати у системі комплектування.

Реалізувати це рішення мав Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ – заявляв Зеленський.

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