НАЗК внесло власника AliExpress до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Наголошується, що Alibaba Group не лише продовжує працювати в РФ, але й надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України міді. Крім того, Alibaba вдається до цензурування українського контенту на своїх платформах.

Так, на території Росії поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)".

Власником ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)" є зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Станом на 2023 рік компанія продовжує ведення справ у Росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)" за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн).

Крім того, у квітні 2023 року стало відомо, на платформах Alibaba продаються товари, вироблені з вивезеної з окупованих територій України міді.

Цей факт виявила агенція Reuters. З’ясувалося, що Alibaba продає товари китайської компанії Quzhou Nova. Остання в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року закупала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування, який контролюється росіянами. За даними митниці, відвантаження мідного сплаву з заводу здійснювалися через порт Новоросійськ.

НАЗК також наголошує, що Alibaba вдається до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з російською війною.

Так, у березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас проросійські дописи на платформі не видаляються.

"Всі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно" , - наголосили в НАЗК.

Нагадуємо:

Список "Міжнародних спонсорів війни" на порталі "Війна і санкції" є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброчесності ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, отже зменшення фінансової й технологічної спроможності країни-терориста вбивати українців.

Одним з "важелів тиску" платформи є співпраця з базою даних World-Check, що використовується банками й страховими компаніями для оцінки ризиків. Саме тому для світових компаній наслідки перебування в переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором.