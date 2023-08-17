Куліба: Україна хоче допомогти країнам Африки звільнитися від контролю РФ

Україна хоче покращити відносини з країнами Африки та допомогти їм звільнитися від контролю РФ, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю AFP.

"Багато років було втрачено, але ми будемо просувати українсько-африканський ренесанс, відроджувати ці відносини" , — зазначив Кулеба.

За його словами, африканський континент потребує системної та довгострокової роботи.

"Ми не хочемо бути ще однією Росією. Наша стратегія полягає не в тому, щоб замінити Росію, а в тому, щоб звільнити Африка з-під російського контролю" , — наголосив глава МЗС.

Кулеба запевнив, що Москва утримує країни Африки на своїй стороні, використовуючи «примус, корупцію та страх». Водночас глава МЗС вважає, що Кремль має лише два інструменти роботи в Африці - це пропаганду та ПВК Вагнер.

Також він назвав брехнею «занепокоєння» Росії щодо продовольчої безпеки Африки після виходу із «зернової угоди».

"Африканці побачили, що всі ці історії (російського диктатора Володимира Путіна — ред.) про те, як він піклується про африканські країни, є брехнею. Саме український фермер і африканський споживач хліба платять найвищу ціну (за вихід РФ з угоди — ред.)" , — підкреслив глава МЗС.

16 серпня Кулеба завершив проводити співбесіди з 16 кандидатами на посади послів у країнах Африки та Азії.

Більшість країн Африки дотримуються нейтралітету щодо війни Росії проти України та закликають сісти за стіл переговорів.

16 червня лідери шести африканських країн прибули до Києва і виступили з новою ініціативою щодо миру в Україні. Вона передбачає початок «переговорів» з Росією, навіть якщо окупаційні війська не покинуть території України.

Тоді президент України Володимир Зеленський запросив лідерів країн Африки приєднатися до Глобального саміту миру на основі української формули миру.

17 червня делегація приїхала до Москви, де президент ПАР Сиріл Рамафоса закликав Путіна повернутися до мирних переговорів з Україною і припинити війну.

30 липня одіозна речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російська армія воює в Україні за «свободу Африки та всіх людей на цій планеті».