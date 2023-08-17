WP: Росія з допомогою Ірану намагається створити тисячі дронів до 2025 року
Витік секретних документів показує, що Москва за допомогою Ірану просувається до своєї мети масового виробництва безпілотників, які вона може використовувати для нанесення ударів по українських містах, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє The Washington Post.
За даними видання, інженери колись жвавого промислового центру в глибині Росії були зайняті плануванням. Команді було таємно доручено побудувати виробничу лінію, яка працюватиме цілодобово, виробляючи самодетонаційні безпілотники.
Відповідальним за безпеку програми був відставний співробітник ФСБ Росії. У висококваліфікованих працівників вилучали паспорти, щоб вони не могли покинути країну. У листуванні та інших документах інженери використовували зашифровану мову: дрони були "човнами", їхня вибухівка - "бамперами", а Іран - країна, яка таємно надає технічну допомогу була "Ірландією" або "Білоруссю".
Угода Росії з Іраном про продаж зброї на мільярд доларів, була укладена в листопаді за 500 миль на схід від Москви в регіоні Татарстан. ЇЇ мета полягає в тому, щоб до літа 2025 року створити в країні 6000 безпілотників. Цього буде цілком достатньо, щоб усунути хронічну нестачу російській армії безпілотних літальних апаратів на передовій.
Збірка "Шахедів" в Росії
Нагадаємо, раніше британська розвідка оприлюднила дані про те, що Росія вже почала застосовувати безпілотники "Шахед" власного виробництва.
При цьому Іран ще з вересня 2022 року постачає необхідні комплектуючі для збирання БПЛА.
Також у червні координатор Ради з нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі зазначав, що Іран активно допомагає Росії побудувати завод з виробництва "Шахедів". Його мали б збудувати до кінця наступного року.