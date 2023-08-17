Швейцарія не визнаватиме паспорти РФ з окупованих територій

Федеральна рада Швейцарії в середу приєдналась до рішення Європейського Союзу про невизнання документів, виданих Росією на окупованих нею територіях України та Грузії, повідомляє Європейська правда.

Згідно з рішенням, Швейцарія не видаватиме шенгенську візу й не дозволятиме перетнути зовнішній кордон Шенгенської зони з документом, виданим Росією на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.

"Не визнаються звичайні та дипломатичні паспорти, посвідки на проживання для осіб без громадянства, свідоцтва на повернення та посвідчення особи моряків", – уточнюється в повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

Для окупованих територій України не визнаватимуться документи з різною датою оформлення в залежності від того, коли вони були окуповані Росією. Для Абхазії та Південної Осетії визначена єдина дата 26 серпня 2008 року.

"Незважаючи на обмеження, візи можуть видаватися з гуманітарних міркувань, з міркувань національного інтересу або через міжнародні зобов'язання", – додають у швейцарській владі.

Чеське головування в Раді ЄС та Європарламент досягли попередньої домовленості щодо рішення про невизнання російських закордонних паспортів, виданих на окупованих територіях в Україні та Грузії, у середині листопада 2022 року.

Після цього рішення затвердив Європарламент, а в грудні 2022-го остаточно схвалила Рада Євросоюзу.