Харлан отримала найвищу нагороду від Національної академії СБУ

Харлан отримала найвищу нагороду від Національної академії СБУ
Фото: СБУ

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан отримала Знак пошани від Національної академії СБУ, де працює вже тривалий час, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Служби безпеки України.

Спортсменка зустрілася з курсантами академії, де вона працює вже тривалий час (за даними УП, більше 10 років -ред.).

Ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк вручив Харлан найвищу нагороду закладу і подякував за потужний український меседж – жодних рукостискань із росіянами.

Повідомляється також, що крім курсантів академії та колег, Ольгу привітали з її мужнім вчинком на змаганнях також військовослужбовці 114 окремої бригади територіальної оборони Київської області.

"Ми не можемо тиснути руку нашому ворогу. А повинні показувати всьому світу, що війна триває, і ці "нейтральні" спортсмени не повинні бути на міжнародній арені. І ми будемо все робити, щоб їх не було ні на олімпіаді, ні на жодних світових змаганнях. Я пишаюсь бути співробітницею Служби безпеки України, зокрема Національної академії СБУ. І пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!".

Передісторія:

  • 27 липня Ольга Харлан на старті особистого турніру на Чемпіонаті світу з фехтування перемогла фехтувальницю з Росії під нейтральним статусом.
  • Харлан відмовилася потиснути суперниці руку після поєдинку, виставивши вперед шаблю.
  • За скаргою росіянки Харлан отримала дискваліфікацію. Пізніше Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) призупинив "чорну картку" для української фехтувальниці, щоб вона змогла виступити у команді на чемпіонаті світу.
  • Харлан також розповіла про погрози росіян після відмови потиснути руку суперниці з Росії.

Новини

Популярні теми форуму

analytics
Close button