Харлан отримала найвищу нагороду від Національної академії СБУ
Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан отримала Знак пошани від Національної академії СБУ, де працює вже тривалий час, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба Служби безпеки України.
Спортсменка зустрілася з курсантами академії, де вона працює вже тривалий час (за даними УП, більше 10 років -ред.).
Ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк вручив Харлан найвищу нагороду закладу і подякував за потужний український меседж – жодних рукостискань із росіянами.
Повідомляється також, що крім курсантів академії та колег, Ольгу привітали з її мужнім вчинком на змаганнях також військовослужбовці 114 окремої бригади територіальної оборони Київської області.
"Ми не можемо тиснути руку нашому ворогу. А повинні показувати всьому світу, що війна триває, і ці "нейтральні" спортсмени не повинні бути на міжнародній арені. І ми будемо все робити, щоб їх не було ні на олімпіаді, ні на жодних світових змаганнях. Я пишаюсь бути співробітницею Служби безпеки України, зокрема Національної академії СБУ. І пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!".
Передісторія:
- 27 липня Ольга Харлан на старті особистого турніру на Чемпіонаті світу з фехтування перемогла фехтувальницю з Росії під нейтральним статусом.
- Харлан відмовилася потиснути суперниці руку після поєдинку, виставивши вперед шаблю.
- За скаргою росіянки Харлан отримала дискваліфікацію. Пізніше Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) призупинив "чорну картку" для української фехтувальниці, щоб вона змогла виступити у команді на чемпіонаті світу.
- Харлан також розповіла про погрози росіян після відмови потиснути руку суперниці з Росії.