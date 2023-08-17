ЗМІ: Поблизу Японії пройшли 11 китайських та російських військових кораблів

11 китайських і російських військово-морських кораблів у четвер 17 серпня пройшли через води поблизу південних островів Японії в префектурі Окінава, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Kyodo news.

Це спонукало японський уряд висловити "серйозну стурбованість" через демонстрацію сили з боку їхніх сусідів.

Судна попрямували у Східно-Китайське море після проходу через води між головним островом префектури Окінава та островом Міяко. Це був перший випадок, коли китайські та російські кораблі йшли через цей район разом.

Ймовірно, кораблі брали участь у спільному патрулюванні Китаю та Росії, яке нещодавно проводилося в Тихому океані.

Міністерство оборони Японії розглядає спільні військові дії двох країн навколо Японії як "чітко спрямовані на демонстрацію своєї сили проти нашої країни".

Японія дипломатичними каналами передала свою стурбованість Китаю та Росії.

Окрім цього, шість китайських і п'ять російських кораблів, серед яких були есмінці, помітили у вівторок вранці за 280 кілометрів на північний схід від найпівденнішого японського острова Окіноторі в Тихому океані.

Деякі з цих кораблів помічали і в липні, коли вони проходили через протоку Соя між Хоккайдо та Сахаліном до Охотського моря після проведення спільних навчань у Японському морі.