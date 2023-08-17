Залужний провів терефонну розмову з генералом Міллі: про що говорили

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі поділився плани захисників та окреслив ймовірні дії російських загарбників, також акцентував на потребі у снарядах та іншому озброєнні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Залужний у Telegram.

"Розповів про оперативну обстановку на фронті та наші плани на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи. Також детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів".

Крім того, воєначальники обговорили актуальну потребу українського війська в снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО, системах РЕБ.

Залужний подякував союзникам за вже надану матеріально-технічну допомогу.