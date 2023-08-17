Лукашенко розповів про вторгнення російських військ до України з території Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про вторгнення російських військ в Україну з території його країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це диктатор заявив в інтерв'ю проросійській пропагандистці з України Діані Панченко.

"Так, з території Білорусі окремі частини (Збройних сил Росії - ред.) перетнули кордон України", - заявив Лукашенко.

При цьому диктатор нафантазував, що причину, чому росіяни почали своє з вторгнення з північного напрямку в районі Чорнобильського регіону, нібито треба питати у президента України Володимира Зеленського. За словами Лукашенка, у цьому "було певне значення".

Варто зауважити, що до цього білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнавав те, що на початку повномасштабної війни з території Білорусі по Україні були завдані удари.

Лукашенко - союзник Путіна

Самопроголошений президент РБ є союзником глави Кремля Володимира Путіна з початку війни. Він надає російським солдатам свою територію для навчань. Також моніторингові канали писали, що РФ одержувала від РБ боєприпаси.

При цьому нещодавно в Білорусь "переїхали" російські найманці з приватної військової компанії "Вагнера".