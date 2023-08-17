Лукашенко заявив, що армія РФ вже досягла своїх цілей в Україні
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська армія нібито вже "досягла" своїх цілей в Україні, повідомляє Ділова столиця.
Про це Лукашенко заявив українській проросійській пропагандистці Діані Панченко із посиланням на російське пропагандистське агентство ТАРС.
"Мета "спецоперації" в принципі вже виконана, тому що майбутня Україна вже ніколи не буде такою агресивною і прозахідною", — заявив білоруський політик.
Нагадаємо, у червні Олександр Лукашенко заявив, що його молодший син Микола організував переговори із президентом України Володимиром Зеленським навесні 2022 року.