Лукашенко заявив, що армія РФ вже досягла своїх цілей в Україні

Лукашенко заявив, що армія РФ вже досягла своїх цілей в Україні
Фото: wikimedia.org

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська армія нібито вже "досягла" своїх цілей в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це Лукашенко заявив українській проросійській пропагандистці Діані Панченко із посиланням на російське пропагандистське агентство ТАРС.

"Мета "спецоперації" в принципі вже виконана, тому що майбутня Україна вже ніколи не буде такою агресивною і прозахідною", — заявив білоруський політик.

Нагадаємо, у червні Олександр Лукашенко заявив, що його молодший син Микола організував переговори із президентом України Володимиром Зеленським навесні 2022 року.

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