Лукашенко: Путін не очікував на опір України на початку вторгнення

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що глава Кремля Володимир Путін не очікував на опір України після початку вторгнення російської армії, повідомляє Ділова столиця.

Про це Лукашенко заявив українській проросійській пропагандистці Діані Панченко із посиланням на російське пропагандистське агентство ТАРС.

"Росія недооцінила ситуацію на початку "спецоперації", сподіваючись, що Україна не воюватиме" , — наводять слова Лукашенка пропагандисти.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю самопроголошений президент Білорусі заявив, що російська армія нібито вже досягла своїх цілей в Україні.