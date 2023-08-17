Суд визнав нардепа Герасимова винним у недекларуванні майна та призначив штраф

Вищий антикорупційний суд визнав винним нардепа від ЄС Артура Герасимова в недекларуванні майна в декларації за 2020 рік. За вироком суду йому призначили 51 тисячу грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, повідомляє Новое время.

Також із нардепа стягнули 55 тисяч грн за проведення експертизи.

Водночас Герасимова звільнили від покарання через закінчення строків давності.

Центр протидії корупції повідомив, що САП спочатку кваліфікувала дії нардепа як проступок за ч. 1 ст. 366−2 (декларування недостовірної інформації), однак згодом слідство отримало нову експертизу вартості незадекларованого будинку і кваліфікацію змінили на ч. 2 ст. 366−2 КК України, строк давності за якою ще не сплив.

Детективи розпочали розслідування за публікаціями журналістів програми Схеми.

САП стверджує, що Герасимов не задекларував двоповерхову будівлю та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими він володіє спільно з дружиною. Детективи НАБУ з’ясували, що цю нерухомість депутат придбав ще 2013 року за 190 тисяч євро.

Версія захисту полягала в тому, що майно належить не Герасимову, а його матері. Сам нардеп не заперечує, що справді купив із дружиною будинок ще 2013 року, щоб їздити туди відпочивати. Через кілька місяців нардеп подарував будинок матері на підставі договору дарування.

За словами Герасимова, будинок довелося подарувати через те, що в 2011—2013 роках була дуже напружена політична ситуація і в Герасимова було багато контактів із представниками опозиції, які розповіли йому про ризики. Тому він усі свої активи переписав на батьків.

Водночас дарування іспанського будинку нібито відбувалося не за іспанським законодавством, а за англійським правом. Тому нотаріального посвідчення договору ніхто не зробив, а свій примірник договору Герасимов десь загубив.

Прокурор стверджувала, що договір дарування взагалі не укладався і його копія була створена пізніше, щоб уникнути відповідальності. В іспанському реєстрі власником будинку нібито досі є Герасимов і його дружина.

Вирок протягом 30 днів може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС.

16 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в недекларуванні нерухомості в Іспанії нардепу від Європейської солідарності Артуру Герасимову.