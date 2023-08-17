Єрмак: Болгарія приєдналася до декларації країн G7 щодо гарантій безпеки

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у четвер, 17 серпня, повідомив, що Болгарія приєдналася до декларації країн G7 про підтримку України, повідомляє Новое время.

У Twitter Єрмак подякував Болгарії за рішення приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України.

"Такий крок Болгарії посилює нашу спільну безпеку в регіоні та сприяє подальшому розвитку українсько-болгарського співробітництва" , — підкреслив він.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня лідери Великої сімки оголосили, що погодили декларацію про гарантії безпеки для України.

В ОП заявили, що декларація — це загальний рамковий документ, а наступним кроком має стати система двосторонніх угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

3 серпня стало відомо, що Україна почала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

11 серпня Київ розпочав такі двосторонні переговори з Великою Британією.