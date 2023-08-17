Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить відеозвернення глави держави.

"Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду", - зазначив Зеленський.

За його словами, з ухваленням цього закону наша держава стала ще на крок ближче до вступу до Євросоюзу.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, ще 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною було поставлено низку умов для членства.

Офіційні представники України вже кілька разів наголошували, що розраховують на початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу цього року. Для цього наша країна має провести кілька реформ.

Нещодавно повідомлялося, що Єврокомісія розпочала підготовку доповіді про розширення ЄС, в якій, ймовірно, міститиметься рекомендація щодо початку переговорів щодо вступу з Україною.