У Білгородській області РФ заявили про збитки безпілотника
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков запевняє, що ввечері 17 серпня над регіоном було збито безпілотник, повідомляє Українська правда.
"У Шебекинському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито БПЛА над селом Нікольське", – повідомив він.
Російський губернатор додав, що попередньо постраждалих і руйнувань немає, а оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки.
Нагадаємо, вночі 18 серпня Москву атакували безпілотники, пошкоджено будівлю в районі "Москва-Сіті".