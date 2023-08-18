У Білгородській області РФ заявили про збитки безпілотника

У Білгородській області РФ заявили про збитки безпілотника
Фото: скріншот

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков запевняє, що ввечері 17 серпня над регіоном було збито безпілотник, повідомляє Українська правда.

"У Шебекинському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито БПЛА над селом Нікольське", – повідомив він.

Російський губернатор додав, що попередньо постраждалих і руйнувань немає, а оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки.

Нагадаємо, вночі 18 серпня Москву атакували﻿ безпілотники, пошкоджено будівлю в районі "Москва-Сіті".

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