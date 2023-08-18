Держдеп: Перемога буде, коли війська РФ повністю вийдуть з України

США підтримують зусилля на досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні. Перемогою в Україні буде повне виведення російських сил з України. Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, повідомляє Голос Америки.

"Українці відзначають 32 річницю Декларації про незалежність від Радянського Союзу. Це також другий День незалежності України з початку повномасштабної незаконної та неспровокованої агресії Росії. Ми наближаємось до позначки в 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралась з України" , – заявив Пател.

За словами заступника речника Державного департаменту, США підтримують зусилля на досягнення “справедливого та довготривалого миру в Україні, яка має залишатись незалежною, суверенною, демократичною та квітучою країною”.

Пател ще раз наголосив, що США і союзники продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та “бути у якомога сильнішій позиції за столом переговорів, коли настане час”.