Українські військові за добу знищили 460 окупантів та 24 артсистеми – Генштаб
За минулу добу Збройні сили України знищили приблизно 460 російських окупантів, а також 24 артилерійські системи, два гелікоптери та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 256510 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4332 (+3),
- бойових броньованих машин ‒ 8410 (+12),
- артилерійських систем – 5193 (+24),
- РСЗВ – 714 (+0),
- засобів ППО ‒ 486 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+2),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4276 (+4),
- крилатих ракет ‒ 1406 (+0),
- кораблів / катерів ‒ 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7658 (+17),
- спеціальної техніки ‒ 783 (+10).
Нагадаємо, вчора українські військові збили два російських гелікоптери Ка-52: один на Бахмутському напрямку, інший – у Запорізькій області.