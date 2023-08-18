Українські військові за добу знищили 460 окупантів та 24 артсистеми – Генштаб

Українські військові за добу знищили 460 окупантів та 24 артсистеми – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

За минулу добу Збройні сили України знищили приблизно 460 російських окупантів, а також 24 артилерійські системи, два гелікоптери та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 256510 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4332 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 8410 (+12),
  • артилерійських систем – 5193 (+24),
  • РСЗВ – 714 (+0),
  • засобів ППО ‒ 486 (+0),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+2),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4276 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1406 (+0),
  • кораблів / катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7658 (+17),
  • спеціальної техніки ‒ 783 (+10).

Нагадаємо, вчора українські військові збили два російських гелікоптери Ка-52: один на Бахмутському напрямку﻿, інший – у Запорізькій області﻿.

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