Окупанти хочуть паспортизувати всіх підлітків на Луганщині до 1 жовтня – ЦНС

Окупанти вимагають від колаборантів на окупованих територіях Луганщини до 1 жовтня провести примусову роздачу російських паспортів серед підлітків віком 14-18 років.

Про це повідомили﻿ в Центрі національного спротиву.

За інформацією ЦНС, росіяни незадоволені низькими темпами паспортизації на захоплених після 24 лютого 2022 року територіях Луганської області, тож вимагають у місцевих колаборантів вирішити цю проблему.

"Перед головним колаборантом регіону Леонідом Пасічником була поставлена задача примусово паспортизувати всіх дітей віком 14-18 років до 1 жовтня. Для того в регіон прибули “спостерігачі” з Москви, які має на меті впровадити низку заходів й перевірити їх виконання" , – йдеться в повідомленні.

До кожного із захоплених районів буде направлена комісія, яка буде шукати підлітків без паспорта РФ. Для цього будуть залучені прибулі з Росії "волонтери" з прокремлівських молодіжних рухів, які будуть здійснювати обхід будинків.