Окупанти хочуть паспортизувати всіх підлітків на Луганщині до 1 жовтня – ЦНС
Окупанти вимагають від колаборантів на окупованих територіях Луганщини до 1 жовтня провести примусову роздачу російських паспортів серед підлітків віком 14-18 років.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
За інформацією ЦНС, росіяни незадоволені низькими темпами паспортизації на захоплених після 24 лютого 2022 року територіях Луганської області, тож вимагають у місцевих колаборантів вирішити цю проблему.
"Перед головним колаборантом регіону Леонідом Пасічником була поставлена задача примусово паспортизувати всіх дітей віком 14-18 років до 1 жовтня. Для того в регіон прибули “спостерігачі” з Москви, які має на меті впровадити низку заходів й перевірити їх виконання", – йдеться в повідомленні.
До кожного із захоплених районів буде направлена комісія, яка буде шукати підлітків без паспорта РФ. Для цього будуть залучені прибулі з Росії "волонтери" з прокремлівських молодіжних рухів, які будуть здійснювати обхід будинків.
"Дітям пропонують за отримання паспорта безкоштовний відпочинок, а також погрожують їх батькам відсутністю соціальних виплат або недопущенням дитини до навчання", – зазначають в ЦНС.