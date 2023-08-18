WP: Україна не зможе досягти головної мети контрнаступу цьогоріч

В американській розвідці вважають, що Україна під час контрнаступу не досягне ключового для південного сходу міста Мелітополь і в такому разі не зможе цьогоріч виконати головну мету — зруйнувати російський сухопутний міст до Криму. Про це пише The Washington Post, посилаючись на співрозмовників, ознайомлених із засекреченим прогнозом, повідомляє Новое время.

Неназвані американські посадовці висловили виданню думку, що через великі мінні поля та зведену окупантами оборону українські підрозділи, які просуваються до Мелітополя з Роботиного, "залишатимуться за кілька миль від нього".

"Мелітополь має вирішальне значення для українського контрнаступу, оскільки вважається воротами до Криму. Місто знаходиться на перетині двох важливих автомагістралей і залізничної лінії, які дозволяють Росії перекидати військовослужбовців і техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України", — пише WP.

За словами американських та західних офіційних осіб, спільні навчання українців з військовими зі США та Британії, передбачали втрати в техніці, які, як ідеться в матеріалі, мали стати "ціною прориву головної оборонної лінії Росії".

Американські чиновники розповіли газеті, що Пентагон нібито неодноразово радив Києву зосередити велику масу сил на одній точці прориву, але Україна обрала іншу стратегію — просування вперед невеликими підрозділами, поступово досягнувши за літо успіхів на різних ділянках фронту.

Водночас, за даними WP, у Вашингтоні відкидають критику, що надання винищувачів F-16 та далекобійних ракет ATACMS, на чому послідовно наполягає Україна, могли б призвести до іншого результату.

"Проблема залишається в тому, щоб прорвати головну лінію оборони Росії, і немає жодних доказів того, що ці системи були б панацеєю", — цитує газета неназваного високопоставленого представника адміністрації президента США.