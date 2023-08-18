В ISW розповіли про тактику використання "Шахедів" окупантами
Російські війська використовують безпілотники Shahed проти України переважно як приманки, аби ракети мали більше шансів уразити цілі. Про це йдеться у звіті ISW, повідомляє Укрінформ.
На думку аналітиків, у російському командуванні вважають, що велика кількість ударних безпілотників дасть змогу здолати українську протиповітряну оборону. Водночас БпЛА Shahed не несуть достатнього корисного навантаження, щоб завдати великої шкоди цілям в Україні.
"Зараз російські війська використовують безпілотники Shahed в Україні переважно як приманки, щоб високоточні ракети мали більше шансів уразити свої цілі", - зазначають в ISW.
Аналітики вважають, що росіяни, ймовірно, продовжать використовувати безпілотники для націлювання на цивільні об'єкти в Україні.
Водночас зауважується, що РФ, вочевидь, незадоволена якістю безпілотників Shahed-131/136, які отримує з Ірану. Втім, Москва прагне, аби Іран залишався довгостроковим стратегічним оборонним партнером.