В ISW розповіли про тактику використання "Шахедів" окупантами

Російські війська використовують безпілотники Shahed проти України переважно як приманки, аби ракети мали більше шансів уразити цілі. Про це йдеться у звіті ISW, повідомляє Укрінформ.

На думку аналітиків, у російському командуванні вважають, що велика кількість ударних безпілотників дасть змогу здолати українську протиповітряну оборону. Водночас БпЛА Shahed не несуть достатнього корисного навантаження, щоб завдати великої шкоди цілям в Україні.

"Зараз російські війська використовують безпілотники Shahed в Україні переважно як приманки, щоб високоточні ракети мали більше шансів уразити свої цілі" , - зазначають в ISW.

Аналітики вважають, що росіяни, ймовірно, продовжать використовувати безпілотники для націлювання на цивільні об'єкти в Україні.

Водночас зауважується, що РФ, вочевидь, незадоволена якістю безпілотників Shahed-131/136, які отримує з Ірану. Втім, Москва прагне, аби Іран залишався довгостроковим стратегічним оборонним партнером.