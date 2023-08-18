Запаси газу в ЄС досягли запланованого рівня для опалювального сезону

Запаси газу в підземних сховищах Європи в середньому досягли цільового рівня, необхідного для початку опалювального сезону — 90% від потужностей зберігання﻿. Це випливає з даних асоціації Gas Infrastructure Europe, повідомляє Новое время.

За підсумками газової доби 16 серпня запаси зросли на 0,25 відсоткових пунктів — до 90,12%.

Максимального рівня резерви досягли в Іспанії (99,98%), мінімального — в Латвії (77,33%).

У Німеччині - найбільшому газовому ринку Європи — запаси становлять 91,79%.

Підземні сховища газу України поки що заповнені лише на 28,35%.

Закачування може тривати ще два-три місяці, і запаси наближатимуться до 100%, наскільки це практично можливо.