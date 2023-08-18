Судно, яке вийшло з Одеського порту, прибуло до Туреччини

Цивільне вантажне судно Joseph Schulte, що прямувало з України, досягло турецьких вод у четвер, попри російські заяви про готовність блокувати українські чорноморські порти, повідомляє Голос Америки.

Судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу вийшло з Одеського порту в середу. А у четвер, 17 серпня, сайти стеження за морським рухом показали, що воно увійшло у води Туреччини після того, як рухалося західним маршрутом, уникаючи міжнародних вод і проходячи водами, які контролюють члени НАТО Румунія та Болгарія, зазначає агентство AFP.

Це перше судно, яке прямо кинуло виклик черговій спробі Росії обмежити доступ України до Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський заявив через мережу Х (раніше Twitter), що судно Joseph Schulte цього разу використовувало "новий український гуманітарний коридор", про створення якого напередодні повідомив Київ.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що новий морський шлях "буде використовуватися для евакуації суден, що перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення" в лютому минулого року.

Минулого місяця Росія односторонньо вийшла з зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя та інше продовольство Чорним морем.