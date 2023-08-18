Держава платила електростанціям брата Шурми за електрику в окупації – ЗМІ

Сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є близьке оточення заступника керівника ОП Ростислава Шурми, отримували оплату за “зеленим тарифом” до літа 2023 р. Хоча, імовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України, повідомляє Бігус.інфо.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну кілька десятків "зелених" станцій потрапили під окупацію. Серед них – сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.

За інформацією видання, з липня 2022 по липень 2023 рр. ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від державного підприємства "Гарантований покупець" (для "КД Енерджі 2", "Нацпрод" і "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" з проплат неможливо виокремити розрахунки за боргами попередніх періодів, якщо такі відбувались – ред.).

Співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат посадовця ОП Ростислава Шурми Олег Шурма. Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проектів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів.

Співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Оплату за "зеленим тарифом" в окупації також отримували низка інших виробників. Наприклад СЕС компаній "Скіфія-Солар-1" і "Скіфія-Солар-2" бізнесмена Василя Хмельницького та партнерів, а також низка інших, менш відомих виробників.

Ростислав Шурма. Фото: president.gov.ua

У чому проблема з проплатами станціям в окупації? По-перше, за даними, отриманими від "Укренерго", з посиланням на обленерго, більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працюють в несинхронному режимі з об’єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 р. Тобто вони не мали фізичного зв’язку з нею через пошкоджені або відключені лінії електропередач. Відтак електроенергія з СЕС в окупації, найімовірніше, не могла потрапити в український ринок і не могла бути продана там. А за українським законодавством, ДП "Гарантований покупець" має оплачувати електрику, яку продає ринку. Оплата електрики, яку ДП не могло продати, означає збитки для державного підприємства.

По-друге, дані про обсяги виробленої електрики, передані представниками станцій до обленерго, а звідти до "Укренерго", яка потім передавала їх ДП "Гарантований покупець" для оплати, в принципі неможливо перевірити через відсутність дистанційного зв’язку з обладнанням.

Співвласник компаній "КД Енерджі 2" і "Нацпрод" Сергій Дядечко запевнив видання, що, за його даними, електроенергія з цих двох СЕС і зараз йде в енергосистему України (від редакції – є серйозні підстави сумніватися у достовірності цих тверджень).

Представник ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і "Грандпауєр ЛЛС", який попросив не називати його ім’я, повідомив, що компанії не мають технічної можливості визначити, в яку енергосистему йшла електроенергія. За його словами, до квітня 2023 р. дані про генерацію, зафіксовані на лічильниках СЕС, вдавалось передавати до обленерго "партизанськими методами" від співробітників, які залишились в окупації. Він вважає цю електроенергію українською і такою, що мала оплачуватись державою, навіть якщо вона не могла бути продана в український ринок, оскільки компанії мають кредитні зобов’язання перед банками. Запис телефонної розмови є в розпорядженні журналістів, однак на прохання співрозмовника він не використаний у відеоверсії матеріалу.

З Олегом Шурмою зв’язатися не вдалося. Ростислав Шурма на письмовий запит редакції не відповів.

З липня 2023 р. розрахунки з “зеленими” станціями, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, за електроенергію, вироблену після окупації, призупинені. "Укренерго" повинна передавати ДП "Гарантований покупець" нульові обсяги генерації, якщо не має впевненості у тому, що станція працює в синхронному з ОЕС режимі, однак задекларовані виробниками показники мають зберегти для розрахунків після деокупації. Таке рішення прийнято за результатами наради в Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Питання про те, що робити з оплаченими грошима, наразі залишається не вирішеним. В Нацкомісії з енергетики повідомили, що влітку 2023 р. на нараді в Міненерго обговорювали кілька варіантів: врахування цих коштів як оплату боргів за періоди до початку окупації або звернення до виробників за поверненням коштів.