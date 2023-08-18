Україна-мати. Укрпошта презентує нову поштову марку до Дня Незалежності

"Укрпошта" до Дня Незалежності випустить нову поштову марку Україна-мати із зображенням монументальної скульптури, що височіє на Печерських пагорбах Києва. Погашення штемпелем Перший день пройде в Києві, спецпогашення — у всіх регіонах України, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба компанії, тираж — 600 000 поштових марок. Номінал — U (12 грн), що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України. Кількість поштових марок в аркуші — 6 (3x2). Передбачено також конверт Перший день, немаркований художній конверт та художні листівки. Колекція мерчу "Укрпошти" поповниться й магнітами "Україна-мати".

Фото: postmark.ukrposhta.ua

"Батьківщину-мати" називають і символом програної боротьби за київський історичний ландшафт, і одним із найкращих зразків світової монументальної скульптури. Є ті, хто вважає доречним позбутися її, як і ті, хто тяжіє до "залишити". Встановлення українського тризуба та ймовірне перейменування на "Україна-мати" — крок до переосмислення історії.

Поштовий випуск "Україна-мати" візуалізує оновлений образ монументальної скульптури та демонструє, що концептуалізація триває" , — прокоментував гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

З 18 серпня у Поштовому маркеті відкривається передзамовлення на набір, що включає марковий аркуш, художній конверт та листівки. Є змога придбати не більш як 10 наборів одночасно. Відправлення розпочнеться з 24 серпня, щойно буде введено нову поштову марку в обіг. У день введення в Поштовому маркеті також будуть доступними для придбання презентаційна папка з комплектом поштової продукції, сувенірна рамка та картмаксимум.

6 серпня на щит монумента Батьківщина-мати встановили тризуб замість демонтованого раніше радянського герба. 1 серпня зі щита Батьківщини-матері зняли радянський герб — серп і молот.